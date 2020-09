'Meer steun nodig om luchtvaartsector door crisis te helpen'

quote: Royal Gaskoning schreef op 15 september 2020 14:12:

Ook dit en ook dat en ook zus en ook zo... Meneer wilt en pleit wel voor heel veel, niet?

Als een industrie niet rendabel is en keer op keer met miljarden geholpen moet worden om overeind te blijven, moet je je dan niet afvragen om er gewoon mee te kappen? Zo werkt het toch gewoon? Waarom moet er voor dit soort bedrijven keer op keer belastinggeld kado worden gedaan?

Ook dit en ook dat en ook zus en ook zo... Meneer wilt en pleit wel voor heel veel, niet?Als een industrie niet rendabel is en keer op keer met miljarden geholpen moet worden om overeind te blijven, moet je je dan niet afvragen om er gewoon mee te kappen? Zo werkt het toch gewoon? Waarom moet er voor dit soort bedrijven keer op keer belastinggeld kado worden gedaan?

Spijker op zijn kop. Iedereen weet dat dit geld gooien is in een bodemloze put, want op de korte en middel lange termijn zit herstel er in die sector niet in.Men kan beter eens goed gaan saneren daar en orde op zaken stellen, dat dit dan nog wat steun nodig heeft zou dan nog in ieder geval te rechtvaardigen zijn.Maar zonder al deze zaken is verdere steun niet meer uit te leggen en gewoonweg geld weggooien om maar banen te behouden die er in feite niet meer zijn.