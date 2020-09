IEA: vooruitzicht oliemarkt fragieler door oplaaiend corona

quote: Jeep1966 schreef op 15 september 2020 12:22:

Minder olie gebruik prijs Shell aandeel omhoog....heeft iemand een idee waarom?

Misschien even verder kijken dan een halve beursdag. ;-)De bodem lijkt inmiddels wel bereikt nadat het aandeel in iets meer dan een half jaar gehalveerd is.Veel slecht nieuws over olie is vaak een teken dat het aandeel weer opgepikt wordt. Laten we daar deze week maar een begin mee maken want het aandeel is zwaar ondergewaardeerd.