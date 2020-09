'Covid-19-onderzoek Kiadis opmaat naar meer'

Gepubliceerd op | Views: 767

AMSTERDAM (AFN) - Kiadis' onderzoek naar de mogelijke werking van zijn Natural Killer-cellen tegen het nieuwe coronavirus biedt kansen voor de verbreding van het ontwikkelingsprogramma naar andere infectieziekten. Dat schrijven analisten van KBC Securities in een reactie op de Amerikaanse subsidie van 9,5 miljoen dollar voor het onderzoek.

Kiadis' Natural Killer-cellen worden nu vooral onderzocht als middel tegen kanker. Volgens kenners van de Belgische bank biedt het Covid-19-onderzoek van Kiadis een kans om na te gaan of het platform van de biotechnoloog kan concurreren met de inzet van antistoffen voor de preventie van bijvoorbeeld griepgolven of pandemieën. Dit is vooral relevant voor mensen met een verzwakt immuunsysteem, voor wie een vaccin soms geen optie is.

KBC verhoogt het koersdoel voor Kiadis met 0,30 euro tot 2,80 euro, omdat de biotechnoloog door de subsidie een beter gevulde kas heeft. Het advies blijft hold. Het aandeel Kiadis stond in de eerste handelsminuten 4,2 procent hoger op op 3,99 euro.