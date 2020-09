Coronacrisis raakt ook verkopen H&M, maar herstel is ingezet

De nieuwste inzichten geven hoop:

Slechts ca. 1,2% van besmette personen komt in het ziekenhuis. Terugrekenend moeten er in April en Mei al 1 miljoen besmet zijn gewest (klopt met bloeddonor schatting/zkh opnamen was 12000) . We doen het nu dus uitstekend met geschat aantal (jongere) besmettingen van 40000.