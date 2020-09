'Voldoende groeipotentie bij Just Eat Takeaway'

quote: Belegger1974 schreef op 15 september 2020 08:34:

Hmmmm instappen?

Als je 70 Miljoen klanten hebt en nog steeds elk jaar verlies lijdtEn als je je onderstaande simpele vraag stelt, dan weet je dat dit zo zal blijven.Voor hoeveel geld aan maaltijden kan een bezorger in een uur eerst ophalen en vervolgens afleveren?Hoeveel blijft daarvan over aan commissie?En hoeveel blijft over nadat het loon van de bezorger eraf is?Zie daar de simpele reden waarom dit bedrijf nog steeds verlies lijdt.En waarom dit bedrijfsmodel onhoudbaar zal blijken zodra beleggers beseffen dat alleen groei niet genoeg is. En er geen geld meer in steken.