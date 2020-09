'Voldoende groeipotentie bij Just Eat Takeaway'

Gepubliceerd op | Views: 637

AMSTERDAM (AFN/BLOOMBERG) - De groeivooruitzichten voor maaltijdbestelbedrijf Just Eat Takeaway (JET) zijn uitstekend. Dat concluderen analisten van Citigroup die het aandeel met een koopadvies gaan volgen.

De kenners wijzen onder meer op de mogelijkheden die er nog zijn om bijvoorbeeld lunch te bezorgen. Daarnaast is er in bepaalde markten nog ruimte voor een omslag.

In de periode 2020 tot en met 2022 voorziet Citi een groei van het aangepaste bedrijfsresultaat van 25 procent. Daarbij moet het met name voor Just Eat mogelijk zijn om via investeringen marktaandeel terug te winnen.

Verder wijst Citi erop dat het belang van JET in het Braziliaanse iFood, waar techinvesteerder Prosus op zou azen, tot wel 2 miljard dollar waard kan zijn. Het plan om de Amerikaanse branchegenoot Grubhub over te nemen, is volgens de kenners verder niet zonder risico. Daarbij wijzen ze op de vele concurrentie in de VS. Als de overname op de juiste manier wordt uitgevoerd heeft de deal evengoed potentie, aldus Citi.

De Amerikaanse plakt met het koopadvies een koersdoel van 138 euro op JET. Het aandeel sloot maandag op 90,72 euro.