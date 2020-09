Fiat Chrysler en Peugeot-moeder passen afspraken fusie aan

Gepubliceerd op | Views: 26 | Onderwerpen: autoindustrie

PARIJS (AFN/RTR) - Autofabrikanten Fiat Chrysler en PSA hebben de afspraken rond hun fusie aangepast om de klappen van de coronacrisis beter op te kunnen vangen. De twee concerns, die begin volgend jaar willen fuseren tot de op drie na grootste automaker ter wereld, verlagen onder andere het speciale dividend dat aandeelhouders krijgen bij de samensmelting.

De speciale winstuitkering is verlaagd naar een totaal van 2,9 miljard euro, tegenover de eerder aangekondigde 5,5 miljard euro. Met die aanpassing willen Fiat Chrysler en PSA, eigenaar van onder de merken Peugeot, Opel en Citroën, meer geld in kas houden. Die buffers zijn nodig, omdat door de wereldwijde uitbraak van het coronavirus veel geld de kas is uitgestroomd door gedwongen fabriekssluitingen.

In tegenstelling tot eerdere afspraken, wordt het belang dat PSA bezit in auto-onderdelenmaker Faurecia als onderdeel van de deal verdeeld onder alle aandeelhouders van het fusiebedrijf. Aanvankelijk zouden deze aandelen alleen als beloning naar PSA-aandeelhouders gaan.