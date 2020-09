'Afwachtend begin voor Amsterdamse beurs'

Gepubliceerd op | Views: 117

MSTERDAM (AFN) - De aandelenbeurs in Amsterdam zal dinsdag waarschijnlijk vrijwel vlak beginnen. Ook elders in Europa lijken de beursgraadmeters met kleine koersuitslagen te openen. Beleggers houden de blik onder meer gericht op de Amerikaanse Federal Reserve, die dinsdag begint aan zijn tweedaagse beleidsvergadering. Beter dan verwachte macro-economische cijfers uit China bieden mogelijk enige steun aan de handel.

Op macro-economisch gebied werd bekend dat de industriële productie in China in augustus met 5,6 procent is gestegen. Dat was sterker dan economen hadden verwacht. De Chinese detailhandelsverkopen lieten vorige maand voor het eerst dit jaar een stijging zien.

Aan het brexitfront heeft een meerderheid van de Britse parlementariërs maandagavond voor een conceptversie van de omstreden brexitwet gestemd. Onder meer oppositiepartij Labour en enkele Conservatieve partijgenoten van premier Boris Johnson hebben moeite met die brexitwet omdat het voorstel in strijd is met het verdrag dat de uittreding uit de EU regelt. In de komende dagen wordt opnieuw gedebatteerd over de meest omstreden delen van het wetsontwerp.

De aandelen van Eurocommercial Properties zullen mogelijk bewegen op een advieswijziging. Analisten van JPMorgan hebben hun aanbeveling voor het vastgoedbedrijf opgeschroefd. Maaltijdbestelsite Just Eat Takeaway kreeg daarnaast een koopadvies van Citi.

Ook Kiadis Pharma blijft in de belangstelling staan. Het biotechnologiebedrijf ontvangt een bedrag van 9,5 miljoen dollar voor de verdere ontwikkeling van een coronamedicijn. Eerder kreeg Kiadis al goedkeuring van de autoriteiten in de VS voor de start van een klinische studie naar behandeling van Covid-19, dat wordt veroorzaakt door het coronavirus.

In Zürich staan de banken in de schijnwerpers. Volgens persbureau Bloomberg is de voorzitter van de Zwitserse bank UBS bezig met een studie naar een mogelijke fusie met de Zwitserse branchegenoot Credit Suisse. Vooralsnog zou UBS-voorzitter Axel Weber de zaak alleen met adviseurs hebben besproken en niet met het bestuur van de bank. Voormalig ING-topman Ralph Hamers neemt dit najaar het roer over van topman Sergio Ermotti bij UBS.

De Europese beurzen bleven maandag dicht bij huis. De AEX-index eindigde 0,1 procent hoger op 552,44 punten en de MidKap zakte licht tot 810,75 punten. De beurs in Parijs klom 0,4 procent. Frankfurt en Londen verloren 0,1 procent. Wall Street won terrein. De Dow-Jonesindex sloot met een plus van 1,2 procent op 27.993,33 punten. De brede S&P 500 klom 1,3 procent en de technologiegraadmeter Nasdaq steeg 1,9 procent.

De euro was 1,1896 dollar waard, tegen 1,1831 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 0,2 procent tot 37,19 dollar. Brentolie kostte 0,3 procent minder op 39,50 dollar per vat.