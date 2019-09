Saudische beurs omlaag na aanval op Aramco

Gepubliceerd op | Views: 52

RIYAD (AFN/BLOOMBERG) - De aanval met drones op het Saudische staatsoliebedrijf Saudi Aramco, zette zondag de beurshandel in het Midden-Oosten flink onder druk. Beleggers reageerden nerveus en kenners wezen op de schijnbare kwetsbaarheid van de oliefaciliteiten in het koninkrijk voor terreuraanslagen.

De Tadawul All Share-index zakte tussentijds meer dan 3 procent, waarbij de koersen van Al Rajhi Bank en petrochemische bedrijf Sabic de sterkste dalingen lieten zien. Ook graadmeters in de Verenigde Arabische Emiraten, Qatar, Koeweit en Bahrein gingen omlaag.

Een aandelenstrateeg sprak van "een zeer gespannen situatie", die de toch al verhoogde risico's in de regio "tot ongekende niveaus" laat opvoeren. Olie-installaties in Abqaiq en Khurais werden zaterdag door tien drones getroffen. Op het olieveld van Abqaiq, in het noordoosten van het land, staat de grootste olieraffinaderij ter wereld. Het veld in Khurais, tussen de hoofdstad Riyad en de Perzische Golf, is een van de belangrijkste olievelden van het land. Aramco, de grootste exporteur van ruwe olie ter wereld, halveerde zijn olieproductie.

Marktvorsers denken overigens niet dat de al tijden in de maak zijnde megabeursgang van Saudi Aramco, die in principe gepland staat voor 2020 of 2021, in gevaar komt. Wel kan de drone-aanval de waardering van het concern onderuit halen, als Saudi Aramco niet in staat lijkt om bijvoorbeeld effectief terrorisme aan te pakken. De gang naar de aandelenmarkten van de oliegigant wordt nu al de grootste beursgang ooit genoemd.