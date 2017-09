Corbion mag failliet TerraVia kopen

Gepubliceerd op | Views: 156 | Onderwerpen: faillissement

AMSTERDAM (AFN) - Corbion heeft een veiling gewonnen om het failliete Amerikaanse bedrijf TerraVia. De faillissementsrechtbank in Delaware wees de producent van voedingsingrediënten en bioplastic aan als winnende bieder. Corbion bracht een bod uit van 20 miljoen dollar in contanten, ongeveer 16,7 miljoen euro.

Corbion had al begin augustus een zogenoemde 'stalking horse' aandelen- en activakoopovereenkomst afgesloten met TerraVia, dat die dag faillissement had aangevraagd. Toen gaf het uit CSM voortgekomen Amsterdamse bedrijf al aan dat er nog een faillissementsveiling zou volgen.

Omdat TerraVia's activiteiten niet winstgevend waren, verwachtte Corbion dat de totale financiële verplichtingen aanzienlijk groter zijn dan de koopprijs in contanten. Corbion denkt de aankoop binnen twee tot drie weken af te ronden.

Het in San Francisco gevestigde TerraVia zet zijn microalgenplatform in voor de productie en levering van ingrediënten met onder meer speciale oliën, gestructureerde vetten en proteïnen voor voedings- en biochemische toepassingen. Het bedrijf heeft een onderzoeks- en ontwikkelingscentrum in San Francisco en twee productiefaciliteiten.