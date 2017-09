Londense beurs daalt na terroristische daad

Gepubliceerd op | Views: 1.376

AMSTERDAM (AFN) - De aandelenbeurs in Londen zakte vrijdag verder weg, nadat de Britse politie bevestigde dat de explosie in een Londense metro een terroristisch incident betreft. Op de andere Europese beurzen bleven de koersuitslagen beperkt. Beleggers verwerkten tevens de nieuwe provocatie van Noord-Korea, dat opnieuw een raket afvuurde richting Japan.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,1 procent in de min op 528,70 punten. De MidKap klom 0,1 procent tot 813,24 punten. De beurs in Parijs won 0,1 procent en Frankfurt bleef vrijwel vlak. De Londense FTSE leverde 0,9 procent in.

Biotechnologiebedrijf Galapagos (min 1,7 procent) was de grootste daler bij de hoofdfondsen op het Damrak. Zorgtechnologiebedrijf Philips en verf- en chemieconcern AkzoNobel gingen aan kop met winsten van 0,9 en 0,8 procent.

Belang

ABN AMRO daalde 0,6 procent. De Nederlandse staat heeft zijn belang in ABN AMRO zoals aangekondigd verkleind van 63 procent naar 56 procent. Bij elkaar zijn 65 miljoen certificaten van aandelen verkocht voor 23,50 euro per stuk.

Staalfabrikant ArcelorMittal kampte met een daling van de ijzerertsprijzen en verloor 0,1 procent. In de MidKap behoorde roestvrijstaalmaker Aperam tot de sterkste dalers met een verlies van 0,8 procent.

Koploper

PostNL was koploper bij de middelgrote bedrijven met een winst van 3,7 procent. Goldman Sachs schroefde het beleggingsadvies voor het postbedrijf op naar kopen. Daarnaast neemt concurrent Sandd branchegenoot Van Straaten Post over.

JD Wetherspoon kreeg er in Londen bijna 9 procent bij. De Britse uitbater van meer dan 900 kroegen zag de omzet en winst toenemen in het afgelopen gebroken boekjaar. Ook de omzetgroei in de eerste weken van het nieuwe jaar was bemoedigend.

Zomerperiode

In Stockholm won Hennes & Mauritz (H&M) bijna 3 procent. De Zweedse kledingketen heeft in de zomerperiode fors gestunt met prijzen. Dat drukte de omzetgroei. Evengoed vielen de totale opbrengsten 5 procent hoger uit dan een jaar eerder. Ook zijn de verkopen in het najaarsseizoen volgens het bedrijf goed begonnen.

De euro was 1,1939 dollar waard, tegen 1,1884 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse ruwe olie kostte 0,1 procent meer op 49,93 dollar. Brentolie werd 0,2 procent duurder op 55,57 dollar per vat.