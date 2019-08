GE krijgt tik op groen Wall Street

Gepubliceerd op | Views: 1.801

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York stonden donderdag halverwege de handelsdag overwegend licht in de plus, na de forse verliezen van een dag eerder. De handelsvrees verdween even naar de achtergrond door positieve geluiden uit de detailhandel. General Electric (GE) ging echter fors onderuit na onthullingen van een klokkenluider.

De toonaangevende Dow-Jonesindex noteerde omstreeks 19.30 uur (Nederlandse tijd) 0,2 procent hoger op 25.525 punten. De breder samengestelde S&P 500-index steeg 0,1 procent, tot 2843 punten. Technologiebeurs Nasdaq leverde 0,1 procent in tot 7764 punten.

China dreigde met vergeldingen tegen de Verenigde Staten. Het land liet weten het instellen van handelssancties in september als "een schending" van de eerdere afspraken met de VS te zien. De Amerikaanse president Donald Trump kondigde eerder extra invoerheffingen aan op voor 300 miljard dollar aan Chinese producten, maar liet later weten de invoerheffingen op producten als laptops en computermonitors uit te stellen tot december.

GE

Industrieel conglomeraat GE maskeert volgens de klokkenluider financiële problemen. GE zou verplichtingen in zijn verzekeringsdivisie hebben onderschat en investeringen in dienstverlener aan de olie- en gasindustrie Baker Hughes niet goed hebben verantwoord. Het aandeel verloor ruim 12 procent.

Winkelbedrijven stonden in de aandacht na beter dan verwachte detailhandelsverkopen in juli. Walmart deed bovendien goede zaken in het afgelopen kwartaal. De keten zette een hogere winst en omzet in de boeken, mede dankzij verbeteringen die het recent in zijn winkels doorvoerde en het winnen van marktaandeel. Ook stelde Walmart zijn prognoses opwaarts bij. Het aandeel steeg 4,4 procent. Warenhuisketen JC Penney won 0,3 procent ondanks een teleurstellende handelsupdate.

Cisco

De Amerikaanse producent van netwerkapparatuur Cisco verloor bijna 8 procent. De prognoses van het bedrijf over zijn verwachtingen voor het lopende kwartaal waren lager dan verwacht door beleggers. Cisco merkt voor het eerst de gevolgen van de handelsoorlog tussen China en de VS.

De euro was 1,1100 dollar waard tegenover 1,1098 dollar eerder op de dag bij het sluiten van de Europese beurzen. De olieprijzen daalden opnieuw na de koersval van woensdag. De prijs van een vat Amerikaanse olie zakte 1,8 procent tot 54,25 dollar. Brentolie kostte 2,3 procent minder op 58,09 dollar per vat.