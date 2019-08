Bedrijfsvoorraden VS blijven gelijk

Gepubliceerd op | Views: 91 | Onderwerpen: Verenigde Staten

WASHINGTON (AFN) - De bedrijfsvoorraden in de Verenigde Staten zijn in juni gelijk gebleven op maandbasis. Dat maakte het Amerikaanse ministerie van Handel bekend.

Het cijfer is iets lager dan de gemiddelde verwachting van economen, die uitgingen van een groei met 0,1 procent. In mei was sprake van een stijging van de bedrijfsvoorraden met 0,3 procent.