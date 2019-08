Europese beurzen lager in middaghandel

Gepubliceerd op | Views: 562 | Onderwerpen: Europa

AMSTERDAM (AFN) - De Europese beurzen stonden donderdagmiddag na de verliezen van een dag eerder opnieuw in de min. Beleggers waren terughoudend en hielden vooral de ontwikkelingen op de obligatiemarkt in de gaten, waar een zogeheten omgekeerde rentecurve de vrees voor recessie aanwakkerde. Op het Damrak stonden verzekeraars Aegon en NN Group in de belangstelling na handelsupdates.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde kort na aanvang van de handel in New York 0,8 procent in het rood op 532,51 punten. De MidKap zakte 1,6 procent tot 771,31 punten. De beurzen in Parijs, Londen en Frankfurt verloren tot 1,3 procent. In Milaan was de beurs gesloten.

Op de obligatiemarkt zakte de rente voor Amerikaanse tienjarige obligaties woensdag voor het eerst sinds juni 2007 onder die van het tweejarige schuldpapier. Dat betekent dat het risico op omstandigheden waardoor een lening op de korte termijn niet kan worden afgelost - zoals een economische crisis - groter is dan dat op de lange termijn. Die zogenoemde omgekeerde rentecurve wordt gezien als een voorbode van een naderende recessie.

Aegon

Aegon was de grote verliezer in de AEX en zakte 7,5 procent tot het laagste niveau sinds oktober 2016. De verzekeraar kampt naar eigen zeggen met negatieve markteffecten zoals de lagere rentestanden. Dat drukte in de eerste jaarhelft onder meer op de kapitaalbuffers. Concurrent NN Group, die volgens analisten van KBC Securities met redelijke cijfers kwam, stond met een plus van 0,9 procent juist bovenaan bij de hoofdfondsen.

In de MidKap sloot oliedienstverlener SBM Offshore de rij met een verlies van 4,8 procent. Beursintermediair Flow Traders (plus 0,4 procent) voerde de schaarse stijgers aan. Bij de kleinere bedrijven zakte ForFarmers 11,2 procent na teleurstellende resultaten. Het veevoerbedrijf behaalde in het eerste halfjaar een aanzienlijk lagere winst.

Carlsberg

Carlsberg steeg 4,7 procent in Kopenhagen. De Deense bierbrouwer boekte in de eerste jaarhelft fors meer winst. A.P. Møller-Maersk won 1,1 procent na goed ontvangen kwartaalresultaten van de Deense containervervoerder.

De euro was 1,1137 dollar waard tegenover 1,1146 dollar een dag eerder. De olieprijzen daalden opnieuw na de koersval van woensdag. De prijs van een vat Amerikaanse olie zakte 1,9 procent tot 54,17 dollar. Brentolie kostte 2,6 procent minder op 57,94 dollar per vat.