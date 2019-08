Winkelverkopen VS vallen hoger uit

Gepubliceerd op | Views: 330 | Onderwerpen: Verenigde Staten

WASHINGTON (AFN) - De detailhandelsverkopen in de Verenigde Staten zijn in juli met 0,7 procent gestegen ten opzichte van de voorgaande maand. Dat meldde het Amerikaanse ministerie van Handel. Dat stijging betekende de grootste sinds maart dit jaar.

Economen hadden in doorsnee op een stijging met 0,3 procent gerekend. In juni gingen de Amerikaanse winkelverkopen met een herzien 0,3 procent omhoog. Eerder werd voor die maand nog een stijging met 0,4 procent gerapporteerd.

In bijna alle categorieën was sprake van verkoopstijgingen, waaronder auto's en horeca. Amerikanen profiteren in doorsnee van gestegen lonen en krapte op de arbeidsmarkt.

De stijging is welkom nieuws voor president Donald Trump die verwikkeld blijft in een handelsvete met China. De persoonlijke consumptie door huishoudens was de grootste aanjager voor de economische groei in het tweede kwartaal.