'Wall Street opent hoger'

Gepubliceerd op | Views: 853

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York openen donderdag naar verwachting in de plus. Beleggers houden de handelsspanningen China en de Verenigde Staten in de gaten. China dreigde met tegenmaatregelen in een reactie op de Amerikaanse invoerheffingen die in september ingaan. Verder sprak Peking de wens van een compromis uit. Daarnaast gaven de betere macro-economische cijfers en goede resultaten van Walmart beleggers het nodige vertrouwen.

China verstrekte geen details over invulling van zijn vergelding. Het land ziet wel het instellen van handelssancties in september als "een schending" van de eerdere afspraken met de VS, liet het ministerie van Financiën weten. De Chinezen hamerden er daarnaast weer op dat "het instellen van sancties niet de juiste manier is om het handelsconflict op te lossen".

De Amerikaanse president Trump kondigde begin deze maand extra invoerheffingen van 10 procent aan op 300 miljard dollar aan Chinese producten, waarmee een einde kwam aan het staakt-het-vuren dat de twee landen overeen waren gekomen. Vervolgens stelden de VS de invoerheffingen op producten als laptops en computermonitors uit tot december.

Walmart

Winkelbedrijven staan in de aandacht na beter dan verwachte detailhandelsverkopen in juli. Walmart deed daarbij ook goede zaken in het afgelopen kwartaal. De keten zette een hogere winst en omzet in de boeken mede dankzij verbeteringen die het recent in zijn winkels doorvoerde en het winnen van marktaandeel. Ook stelde Walmart zijn prognoses opwaarts bij.

Met JC Penney ging het juist wat minder. De warenhuisketen zette een lagere omzet in de boeken en schreef een verlies. Modebedrijf Tapestry, die een kijkje in de boeken gaf, bleek te worstelen met zijn een lijn van kledingartikelen.

Cisco

De Amerikaanse producent van netwerkapparatuur Cisco zakte in de voorbeurshandel. De prognoses van het bedrijf over zijn verwachtingen voor het lopende kwartaal waren lager dan verwacht door beleggers. Cisco merkt voor het eerst de gevolgen van de handelsoorlog tussen China en de VS. De apparatuurmaker zegt niet meer uitgenodigd te worden om mee te dingen in aanbestedingen.

Industrieel conglomeraat General Electric (GE) zou financiële problemen maskeren. Volgens een klokkenluider heeft GE verplichtingen in zijn verzekeringsdivisie onderschat en investeringen in dienstverlener aan de olie- en gasindustrie Baker Hughes niet goed verantwoord.

Verder kauwen beleggers nog altijd op de recessievrees die aangewakkerd werd doordat de Amerikaanse staatsobligaties een zogeheten omgekeerde rentecurve vormden. Wall Street kreeg daardoor op woensdag forse klappen. Dow-Jonesindex sloot 3,1 procent lager op 25.479,42 punten. De breed samengestelde S&P 500 leverde 2,9 procent in tot 2840,60 punten en techbeurs Nasdaq werd 3 procent lager gezet op 7773,94 punten.