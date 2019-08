'Alibaba koopt e-commerceplatform Kaola'

Gepubliceerd op | Views: 776

HANGZHOU (AFN/BLOOMBERG) - De Chinese internetwinkel Alibaba neemt branchegenoot Kaola over van Netease. Dat meldt het Chinese zakenblad Caixin. Alibaba zou 2 miljard dollar in contanten neer willen tellen voor het bedrijf dat bekend is omdat het veel buitenlandse merken aan Chinese consumenten verkoopt.

Alibaba maakte verder bekend in het eerste kwartaal van zijn gebroken boekjaar een omzet te hebben behaald van net geen 115 miljard yuan, omgerekend 14,6 miljard euro. Dat was 42 procent meer dan een jaar eerder.

Ook het aantal gebruikers van de Chinese onlinemarkten van Alibaba groeide door. Het aantal maandelijkse actieve gebruikers kwam in juni uit op 755 miljoen, 34 miljoen meer dan eind maart. Met zijn marktplaats Taobao weet Alibaba in het bijzonder de consumenten in kleinere Chinese steden beter te vinden.

Winstcijfers

Verder wordt Alibaba steeds groter in de markt voor clouddiensten. Daar haalde het bedrijf een omzet die twee derde hoger uitviel dan een jaar eerder.

Onder de streep hield Alibaba 19,1 miljard yuan over. Dat is een stijging van 150 procent ten opzichte van het eerste kwartaal van vorig jaar. Toen was Alibaba veel geld kwijt aan aandelenopties voor het personeel van dochter Ant Financial. Zonder die uitzonderlijke uitgave groeide de winst met ruim een kwart.