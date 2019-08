Implats rekent op eerste winst in vijf jaar

Gepubliceerd op | Views: 78

JOHANNESBURG (AFN/BLOOMBERG) - Impala Platinum Holdings (Implats) denkt voor het eerst sinds 2014 een boekjaar met zwarte cijfers af te sluiten. Onder meer de hogere prijzen voor metalen en operationele verbeteringen zullen het resultaat van het Zuid-Afrikaanse mijnbouwbedrijf hebben gestuwd.

Implats verwacht het voorbije boekjaar dat liep tot juli af te sluiten met een winst van 1,81 rand (0,11 euro) tot 2,30 rand per aandeel. Dat was een jaar eerder nog een tekort van 14,86 rand per aandeel. Mogelijk zal Implats besluiten om weer dividend uit te gaan keren, zeker nu het bedrijf werk gemaakt heeft van het verlagen van de schulden.

Naast Implats profiteren ook andere Zuid-Afrikaanse producenten van de stijgende prijzen voor onder meer palladium en rhodium. Ook de zwakkere rand speelde de mijnbouwers in de kaart. Verder deden de stijgende verkoopvolumes de sector goed. Wel staan mijnbouwbedrijven in Zuid-Afrika voor onderhandelingen over een nieuwe loonovereenkomst. Een eerste bod van de werkgevers werd verworpen.