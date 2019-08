Recessievrees houdt beurzen in greep

Het eerste nieuws wat klopt !



In Nederland loopt het altijd wat achter. Wij komen later op stoom maar wij krijgen ook net iets later te maken met de neergang.... maar komen doet het hier ook.



Ruim 14 triljoen dollar aan obligaties wereldwijd waar beleggers rente moeten betalen aan de lener ... is dat gezond ?

Het hele systeem staat op omvallen.

Banken zijn niet meer bij machten om goud en zilver nog langer te manipuleren.



Denk niet dat dit zomaar uit de lucht komt vallen. De FED laat de beurs expres instorten zodat ze Trump van alles de schuld kunnen geven.



Achter de schermen is er zoveel meer aan de gang. Ook het gevalletje Epstein is een grote leugen... die man is niet dood en hij heeft zoveel bewijs over child trafficking en alle hoge piefen die hierbij betrokken zijn, zelf het Engelse vorstenhuis schijnt er bij betrokken te zijn.



De Deep State zijn de duivels van de wereld en daar mag je rustig ook de Bildenbergers bij plaatsen. Al die mensen worden gechanteerd doordat ze betrokken zijn bij misbruik van minderjarigen, Rechters, advocaten, politici, bankiers, vorstenhuizen etc etc al die elite zijn betrokken bij child trafficking. Zo gauw er iemand gearresteerd word die bewijzen heeft van betrokkenheid van deze elite dan pleegt hij zelfmoord.... in een extra bewaakte cel ?????? jaja