"Aegon naar laagste peil sinds oktober '16"

Ach komt uiteindelijk allemaal goed met die Fries aan de top straks. Zit een groter plan achter anders donderen ze een net verlengde CEO er niet uit. Opsplitsing NL versus de rest ? NL samen met ? Of overgenomen door.... Gewoon geduld. Ben er van de week op 3,83 euro ingestapt. Beweegt al jaren tussen de hoge 2 euro en de lage 6. Moment weer afwachten, dividend pakken en uitstappen. Heeft me de afgelopen jaren geen windeieren gelegd. Doe precies hetzelfde bij ING. Ook zo belachelijk laag gewaardeerd. En ja die rentes zijn laag en blijven denk nog wel even laag alleen als iedereen begint te schreeuwen dat ze nog veel en veel lager gaan.... komt er een moment dat ze weer gaan stijgen.