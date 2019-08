'Redelijke resultaten NN Group'

Gepubliceerd op | Views: 722

AMSTERDAM (AFN) - De resultaten van NN Group over het tweede kwartaal waren redelijk. Dat concluderen analisten van KBC Securities in een rapport over de verzekeraar. De resultaten waren weliswaar iets minder dan verwacht, maar de marktkenners denken dat dit een eenmalige tegenvaller betreft.

De operationele winst kwam net onder de schatting van de marktconsensus uit. Dat is volgens KBC grotendeels gedreven door de mindere resultaten van de investeerderstak. De marktvorsers zijn ook sceptisch over de betere prestatie van de niet-levensverzekeringendivisie. De hogere claims voor invaliditeitsverzekeringen die NN classificeerde als herverzekeringen, kwamen eigenlijk uit de schadeverzekeringentak, aldus de Belgische bank.

Verder zien de analisten het vertrek van Lard Friese als een negatieve ontwikkeling voor NN. Aan de andere kant is de snel geregelde vervanging door David Knibbe wel goed nieuws.

KBC houdt aan zijn koopadvies met een koersdoel van 42,50 euro. Het aandeel NN Group noteerde omstreeks 9.15 uur 0,7 procent hoger op 30,64 euro.