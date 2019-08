Aegon onderuit op Damrak

Gepubliceerd op | Views: 5.158 | Onderwerpen:

AMSTERDAM (AFN) - Het aandeel Aegon ging donderdag onderuit op het Damrak na een een tegenvallende handelsupdate van de verzekeraar. De Europese beurzen lieten een gemengd beeld zien na de zware verliezen een dag eerder. Beleggers bleven voorzichtig en hielden vooral de ontwikkelingen van de rentes op de obligatiemarkt in de gaten.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,2 procent lager op 535,50 punten. De MidKap won 0,1 procent tot 784,03 punten. De beurzen in Parijs en Frankfurt stegen 0,1 procent. De Londense FTSE verloor 0,3 procent. In Milaan was de beurs gesloten.

Aegon was de grootste daler in de AEX met een verlies van 7,7 procent. De verzekeraar kampt naar eigen zeggen met negatieve markteffecten zoals de lagere rentestanden. Dat drukte in de eerste jaarhelft onder meer op de kapitaalbuffers. Concurrent NN Group, die volgens analisten van KBC Securities met redelijke cijfers kwam, ging aan kop met een plus van 2 procent. Olie- en gasconcern Shell (min 2,1 procent) noteerde ex dividend.

Kleinere bedrijven

In de MidKap ging beursintermediair Flow Traders aan kop met een winst van 1,5 procent. Bodemonderzoeker Fugro sloot de rij met een verlies van 1 procent.

Bij de kleinere bedrijven zakte ForFarmers 3,9 procent na teleurstellende resultaten. Het veevoerbedrijf behaalde in het eerste halfjaar een aanzienlijk lagere winst op een hogere omzet. Het bedrijf had last van ongunstige inkoopprijzen voor grondstoffen, hogere vervoerskosten en dalende volumes op belangrijke markten.

Carlsberg

A.P. Møller-Maersk won 3,2 procent in Kopenhagen na goed ontvangen kwartaalresultaten van de containervervoerder. Carlsberg dikte 4 procent aan. De Deense brouwer boekte in de eerste jaarhelft fors meer winst. De brouwer verdiende vooral meer geld met zijn speciaalbieren.

De euro bleef vrijwel ongewijzigd op 1,1147 dollar. Ook de olieprijzen lieten weinig beweging zien na de koersval van woensdag. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg een fractie tot 55,24 dollar. Brentolie kostte 0,3 procent minder op 59,33 dollar per vat.