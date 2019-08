'Aegon en NN in schijnwerpers op Damrak'

Gepubliceerd op | Views: 2.769 | Onderwerpen:

AMSTERDAM (AFN) - De aandelenbeurs in Amsterdam opent donderdag waarschijnlijk vrijwel vlak. Ook de andere Europese beurzen lijken afwachtend te beginnen na de zware verliezen een dag eerder. Beleggers blijven voorzichtig en houden vooral de ontwikkelingen van de rentes op de obligatiemarkt in de gaten. Op het Damrak staan de verzekeraars Aegon en NN Group in de schijnwerpers na handelsupdates.

Op de obligatiemarkt zakte de rente voor Amerikaanse tienjarige obligaties woensdag onder die van het tweejarige schuldpapier. Die zogenoemde omgekeerde rentecurve wordt gezien als een belangrijke voorbode van een recessie.

NN Group (Nationale-Nederlanden) wist in het tweede kwartaal, anders dan in eerdere kwartalen, de kosten niet omlaag te krijgen. Financieel directeur Delfin Rueda van de verzekeraar waarschuwde daarbij dat het verlagen van de kosten in de toekomst naar verwachting trager zal verlopen, mede doordat de zijn investeringen moeten worden opgevoerd.

Ongunstige inkoopprijzen

Aegon kampt naar eigen zeggen met negatieve markteffecten zoals de lagere rentestanden. Dat drukte in de eerste jaarhelft onder meer op de kapitaalbuffers van de verzekeraar. De nettowinst steeg wel, maar dit beeld is enigszins vertekend door een eenmalig kostenpost een jaar eerder.

Ook ForFarmers opende de boeken. Het veevoerbedrijf behaalde in het eerste halfjaar een aanzienlijk lagere winst op een hogere omzet. Het bedrijf had last van ongunstige inkoopprijzen voor grondstoffen, hogere vervoerskosten en dalende volumes op belangrijke markten. Topman Yoram Knoop noemde de resultaten "teleurstellend, maar in lijn met de verwachting".

Sensormaker

Het aandeel Shell noteert ex dividend. Dit betekent dat de aandelen van het olie- en gasconcern geen recht meer geven op het dividend over de voorafgaande periode.

Aan het overnamefront hebben de Oostenrijkse sensormaker AMS en de Duitse lichtproducent Osram Licht "constructieve gesprekken" gevoerd naar aanleiding van het bod van AMS. Osram en AMS streven ernaar om de Oostenrijkers een formeel bod te laten doen voor het einde van de looptijd van het bod van 3,4 miljard euro van de investeerders Bain en Carlyle begin september. AMS heeft 3,7 miljard euro over voor Osram.

Hard omlaag

De Europese beurzen gingen woensdag hard omlaag. De AEX-index verloor 1,7 procent tot 536,66 punten en de MidKap zakte 2,3 procent tot 783,52 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs daalden tot 2,2 procent. Ook op Wall Street werden forse verliezen geleden. De Dow-Jonesindex sloot 3,1 procent lager op 25.479,42 punten. De brede S&P 500 leverde 2,9 procent in en techbeurs Nasdaq raakte 3 procent kwijt.

De euro was 1,1148 dollar waard, tegen 1,1146 dollar een dag eerder. De olieprijzen gingen verder omlaag na de koersval van woensdag. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 0,2 procent tot 55,12 dollar. Brentolie kostte 0,4 procent minder op 59,26 dollar per vat.