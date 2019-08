Kapitaalbuffer Aegon slinkt

Gepubliceerd op | Views: 3.215 | Onderwerpen:

DEN HAAG (AFN) - Aegon kampt naar eigen zeggen met negatieve markteffecten zoals de lagere rentestanden. Dat drukte in de eerste jaarhelft onder meer op de kapitaalbuffers van de verzekeraar. De nettowinst steeg wel, maar dit beeld is enigszins vertekend door een eenmalig kostenpost een jaar eerder.

Aegon sloot de meetperiode af met een winst van 618 miljoen euro. Dat was duidelijk meer dan de 491 miljoen euro die na de eerste jaarhelft van 2018 resteerde. Dat resultaat werd destijds gedrukt door een verlies op de verkoop van de Ierse activiteiten en beleggingsverliezen. De onderliggende winst viel met ruim 1 miljard euro de voorbije maanden 5 procent lager uit. De daling is volgens Aegon onder meer het gevolg van kosten die het moest maken voor groei-initiatieven.

De kapitaalbuffer (Solvency II-ratio) daalde naar 197 procent van 211 eind 2018. Scheidend topman Alexander Wynaendts van Aegon sprak van een turbulente eerste jaarhelft, waarin marktbewegingen voor Aegon negatief uitpakten. Hij toonde zich evengoed tevreden over de ratio. Hij benadrukt dat het Aegon goed gelukt is renterisico's af te dekken. Dat gaf Aegon ook de ruimte het interim-dividend met 7 procent te verhogen tot 0,15 euro per aandeel

Nodige onzekerheden

Wynaendts maakte onlangs bekend Aegon op termijn te zullen verlaten. Hij wordt opgevolgd door Lard Friese die tot voor kort aan het roer stond van concurrent NN Group. Tot zijn vertrek is het volgens Wynaendts zaak vast te houden aan de groeiagenda.

Eerder poogde Aegon om die reden branchegenoot Vivat in te lijven. De verzekeraar greep mis. Volgens Wynaendts blijft groei op eigen kracht echter de belangrijkste prioriteit. "We kijken uiteraard naar mogelijkheden. We hebben een mooi bod neergelegd op Vivat. Een hoger bod was in onze ogen niet verantwoord."

Kijkend naar de toekomst ziet de topman de nodige onzekerheden ontstaan. Op de markten is veel volatiliteit. De rentes dalen en het vertrouwen neemt af. De eerste tekenen van recessies in markten waar Aegon actief is, dienen zich aan. "Aan ons de taak om in onzekere tijden zekerheid te kunnen bieden", aldus Wynaendts.