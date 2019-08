Rabobank werkt aan dossiers antiwitwasbeleid

Gepubliceerd op | Views: 1.969 | Onderwerpen: banken, Rabobank

UTRECHT (AFN) - Ook Rabobank moet nog op verschillende dossiers verbeteringen doorvoeren bij zijn antiwitwasbeleid. Volgens topman Wiebe Draijer hoeft de coöperatieve bank niet alle klanten nogmaals door te lichten. Wel is het zo dat het financiële concern bij sommige klanten nog beter moet onderbouwen waarom ze in een bepaalde risicocategorie zijn ingedeeld.

Rabobank werkt bij de verbeteringen "in overleg met en in opdracht van" toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB). Bij Rabobank zijn wereldwijd momenteel zo'n 1600 mensen fulltime bezig met het controleren van klanten en transacties.

Rivaal ABN AMRO kondigde vorige week nog aan dat het al zijn particuliere klanten in Nederland gaat doorlichten. Daarvoor nam die bank een voorziening van 114 miljoen euro. Maar bij Rabobank is het niet nodig om in de halfjaarcijfers nog een voorziening op te nemen in verband met de strijd tegen het witwassen.

Kosten verder omlaag

De winst ging niettemin fors omlaag. Het financiële concern zag zijn kredietverliezen oplopen ten opzichte het extreem lage niveau over dezelfde periode vorig jaar. Ook werden de de inkomsten geraakt door de aanhoudende lage rente en het wegvallen van resultaten van niet-strategische onderdelen FGH Bank en BPD Marignan.

Onder de streep resteerde een winst van 1,2 miljard euro, wat neerkomt op een terugval van 29 procent. Volgens Rabobank is dat gezien de uitdagende omstandigheden als de verdere escalatie van de handelsoorlog en de afzwakkende economische groei in de wereld toch geen slechte prestatie. Draijer zegt dat hij "tevreden" terugkijkt op hoe de bank in staat was om wederom voortgang te boeken met zijn strategie.

Rabobank is er onder meer in geslaagd om de kosten verder omlaag te brengen. In Nederland heeft de bank zijn marktaandeel op de hypotheekmarkt iets verder vergroot, naar 21,4 procent. Naar eigen zeggen blijft Rabobank daarmee de grootste hypotheekverstrekker.