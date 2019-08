NN worstelt met kostenbesparingen

Gepubliceerd op | Views: 1.510

AMSTERDAM (AFN) - Verzekeraar NN Group (Nationale-Nederlanden) wist in het tweede kwartaal, anders dan in eerdere kwartalen, de kosten niet omlaag te krijgen. Financieel directeur Delfin Rueda van de verzekeraar waarschuwde dat het verlagen van de kosten in de toekomst naar verwachting trager zal verlopen, mede doordat NN meer moet uitgeven om te kunnen groeien. "Wij hebben het geld nodig voor innovaties en om onze hypotheekverstrekking uit te breiden", aldus Rueda tijdens de toelichting op de resultaten.

NN realiseerde in het tweede kwartaal 306 miljoen euro aan kostenbesparingen ten opzichte van het ijkpunt in 2016. Dat is minder dan een kwartaal eerder toen er 310 miljoen euro aan structurele besparingen in de boeken stonden. In zowel het laatste kwartaal van vorig jaar als het eerste kwartaal van dit jaar lukte het NN om de kosten met 20 miljoen euro te minderen. Volgens de financieel directeur blijft NN trouw aan zijn doel om de kostenbasis ten opzichte van 2016 met 400 miljoen euro te verlagen.

Dat wordt de taak van de nieuwe topman David Knibbe die deze week een promotie kreeg na het plotselinge vertrek van Lard Friese. NN is "vol vertrouwen dat Knibbe de juiste man is om de verzekeraar te leiden. Knibbe heeft overal bij NN gewerkt en beschikt inmiddels over een brede kennis en ervaring", aldus Rueda. De financieel directeur is er verder niet "bezorgd" over dat Friese naar een concurrerende verzekeraar, Aegon, vertrekt. "Friese weet alles over NN, maar dat gaat hij niet tegen ons gebruiken."

Kapitaalpositie op peil

De operationele winst in het afgelopen kwartaal zakte tot 445 miljoen euro van 508 miljoen euro in het dezelfde periode een jaar eerder. NN kampte met tegenvallende inkomsten uit een deel van zijn beleggingen en ontving het herverzekeringsbedrijf hogere claims. Bij dat laatste onderdeel vielen vooral de vergoedingen voor invaliditeitsverzekeringen tegen.

Het Nederlandse schadeverzekeringentak deed wel goede zaken. Ook de Europese activiteiten en de levensverzekeringen in Japan boekten een beter resultaat ondanks tegenvallende ontwikkelingen in regelgeving in onder meer Roemenië en Polen. Onder de streep resteerde een winst van 606 miljoen euro, tegen 463 miljoen euro een jaar geleden.

NN verwacht zijn kapitaalpositie op peil te houden ondanks de druk van de dalende rentes, was de boodschap van de financieel directeur. De belangrijke kapitaalbuffer (Solvency II) liep vorig kwartaal wel terug tot 210 procent van 213 procent een periode eerder. De verzekeraar weet de daling aan ongunstige marktbewegingen en het aangekondigde dividend. De aandeelhouders krijgen een uitbetaling van 0,76 euro per aandeel, in totaal goed voor 252 miljoen euro.