CPB: economische groei gaat terugvallen

quote: Kaviaar schreef op 15 aug 2019 om 07:26:

Naar verwachting....

Eerst maar realiteit zijn voor je het kan zeggen.

Je begrijpt duidelijk weinig van de functie van het CPB. Het CBS geeft de realiteit weer en altijd met vertraging van enkele maanden. Daar kunnen beleggers en ondernemers niet op wachten. Dus is het fijn dat er instanties als het CPB onderbouwde verwachtingen uitspreken.Persoonlijk denk ik dat het CPB nog aan de optimistische kant zit, omdat de recente situatie in Argentinië waarschijnlijk nog niet in hun scenario's is meegenomen