AMSTERDAM (AFN) - Honderden flexwerkers van ING zijn het slachtoffer geworden van acute betalingsproblemen bij TCP Solutions, een belangrijke ING-partner die betalingen en administratie afhandelt voor de zogeheten flexschil van de grootbank.

Freelancers en kleine detacheringsbureaus hebben hun facturen over de maand juni niet uitbetaald gekregen door TCP, zo blijkt uit interne correspondentie van de bank, waar het FD over schrijft. Over latere rekeningen bestaat onduidelijkheid. Op een willekeurig moment werken bij ING duizend tot tweeduizend flexwerkers.

ING wil vooralsnog niet zelf garant staan voor de achterstallige betalingen. In een mail aan de getroffen flexpartners stelt de bank de juni-facturen conform de contractafspraak aan TCP voldaan te hebben.

TCP-eigenaar Evert van der Weijden zegt in de krant dat de problemen voortvloeien uit een 'hoogopgelopen' conflict met een kredietverstrekker die de kredietlijn heeft bevroren.