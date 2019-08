Winkels zetten meer om

Klopt, de ondernemingen die het logistieke voordeel van een fysiek distributienetwerk (fysieke winkels) weten te koppelen aan een goede online/offline strategie inclusief een wervende website én een attractieve fysieke winkel doen het het beste. Niet voor niets heet Amazon al de aantrekkelijke winkelketen Wholefoods overgenomen. Als je de mensen naar de winkels lokt dan hoef je dat laatste stukje logistiek (bezorging aan huis) niet te betalen als onderneming. En juist dat laatste stukje is super duur en ingewikkeld. Wel is het belangrijk, vooral voor de fashionformules, om in de winkel alle producten in alle maten beschikbaar te hebben. Dat laatste is niet altijd het geval en dat is natuurlijk kansloos! :-)