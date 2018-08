Beurzen New York behoorlijk in het rood

Gepubliceerd op | Views: 1.052

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York stonden woensdag duidelijk in de min. De zorgen om Turkije staken weer de kop op nadat Ankara hogere importheffingen op Amerikaanse producten aankondigde. Verder hadden grondstof- en oliegerelateerde bedrijven op Wall Street het moeilijk door een flinke daling van de grondstof- en olieprijzen.

De Dow-Jonesindex noteerde in de tussentijdse handel 0,9 procent lager op 25.080 punten. De brede S&P 500 zakte 0,9 procent tot 2813 punten en de technologiegraadmeter Nasdaq verloor 1,4 procent tot 7759 punten.

Mijnbouwbedrijven stonden bij de grootste dalers, onder meer vanwege een scherpe daling van de koperprijs. Zo leverde Newmont Mining 5,2 procent in en Freeport-McMoran zakte 7,6 procent. Olieconcerns als Chevron, ExxonMobil en ConocoPhillips gingen tot 4,5 procent omlaag. Oliedienstverleners als Schlumberger en Transocean werden tot 8 procent lager gezet. Machinebouwer Caterpillar die veel machines levert aan de grondstoffenindustrie, verloor 2,8 procent.

Tesla

Tesla leverde ruim 3 procent in. De Amerikaanse beurswaakhond SEC heeft naar verluidt een dagvaarding gestuurd naar de fabrikant van elektrische auto's over de tweet van topman Elon Musk dat hij het bedrijf van de beurs wil halen en dat de financiering rond was. Een dagvaarding zou betekenen dat de SEC een formeel onderzoek is begonnen naar de zaak. Musk overtrad mogelijk de beursregels als blijkt dat zijn opmerking over financiering niet volledig klopt.

Bier- en wijnproducent Constellation Brands dook 6,4 procent in het rood. De Amerikaanse maker van onder meer Corona-bier steekt zo'n 3,8 miljard dollar extra in een Canadees bedrijf dat medicinale wiet kweekt. Warenhuisketen Macy's meldde tegenvallende resultaten en kelderde 14 procent.

Electronic Arts

Computerspelletjesbedrijven hadden het ook lastig na berichten dat de Chinese overheid goedkeuring van games heeft stopgezet. Zo daalde Activision Blizzard, bekend van Call of Duty en World of Warcraft, 2,8 procent en Electronic Arts, maker van onder meer voetbalspel Fifa en Need for Speed, zakte 3,4 procent.

De olieprijzen stonden onder druk na cijfers over de Amerikaanse olievoorraden. De prijs van Amerikaanse olie daalde 2,7 procent tot 65,19 dollar per vat en Brentolie zakte 1,9 procent tot 71,05 dollar. De euro was 1,1347 dollar waard, tegen 1,1325 dollar bij het Europese slot.