Fikse koersverliezen voor beurzen Europa

Ik denk niet dat Turkije het probleem is. Misschien symptomatisch voor wat er zich in de wereld nu afspeelt. Overal duiken de semi-dictaturen op met leiders die geen bal snappen van economie. Zuid-Afrika is nog zo'n voorbeeld waar het helemaal mis gaat. Let eens op de obligatie-rentes van Italië op dit moment. Zo kan ik nog wel meer voorbeelden opnoemen. En dan hebben we ook nog Trump die alles even lekker onder spanning zet, met zijn eigen begroting die op knappen staat. Laten we hopen dat de wereldeconomie niet als een kaartenhuis in elkaar dondert.