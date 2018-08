Turkse zorgen drukken beurzen in de min

Vanochtend op de dag was er te lezen Turkije crisis naar de achtergrond.

De lira is flink aan het herstellen.



Royce Tostrams zei nog Dip biedt kansen.

Of bedoelde hij, bied kansen voor een nog lagere Dip.



Goud 1178 !!!

Eur/usd 1.132 !!!



We gaan richting 1.12 zoals het eruit ziet.

Pas op met ING.