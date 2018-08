De lira is al jarenlang aan het verzwakken, maar het is puur journalistiek om lekker over te schrijven als de chinese handelsoorlog beetje naar achtetgrond is verdwenen moet er maar een ander land op voorgrond staan. Doordat er nu op voorgrond staat worden er doemscenarios geschetst...de lire is van 1.5 dollar naar richting 7 dollar gedaald en sinds de daling van ca een extra dollartje is ingezet bewegen onze beurzen een op een met de koers vd lire...het moet niet gekket worden...misschien volgende week bewegen koersen een opeen op litecoin koers of etheteum...het slaat nergens op. Ing is zelfs zo hard afgestraft dat hun belang in turkije volledig zijj afgeboekt. Gaat asml minder machines verkopen met een dalende lire laten we toch ophouden over die erdogan die niemand meer serieus neeemt behalve zijn volgelingen die in angst leven als ze niet met de baas meelachen dan zijn het wel terroristen...