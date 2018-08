'Weinig vuurwerk verwacht bij Boskalis'

Gepubliceerd op | Views: 1.082

AMSTERDAM (AFN) - De halfjaarcijfers die baggeraar en maritiem dienstverlener Boskalis donderdag publiceert, zullen niet voor vuurwerk zorgen. Dat is althans de verwachting van analisten van ING. Ze wijzen onder meer op de vrijwel ongewijzigde marktomstandigheden voor het bedrijf.

ING rekent op een brutowinst voor Boskalis van 79 miljoen euro. Daarmee is de bank iets positiever dan de gemiddelde verwachting van 78 miljoen euro. Boskalis was in de eerste jaarhelft van 2017 nog goed voor een brutowinst van bijna 102 miljoen euro.

De baggerdivisie is volgens de ING-kenners goed voor een ebit van 52 miljoen euro, tegen een gemiddelde raming van 48,5 miljoen euro. ING wijst op het uitblijven van grote baggercontracten in zijn algemeenheid, wat de sector parten blijft spelen.

Omstandigheden verslechterd

In de olie- en gasmarkt zijn de omstandigheden mogelijk iets verslechterd. Daartegenover staat de groeiende vraag naar diensten met betrekking tot offshore windprojecten.

Boskalis zei eerder al dat de winst dit jaar lager uit zal vallen dan een jaar eerder, vooral door de aanhoudend lastige omstandigheden op de offshore olie- en gasmarkt. In doorsnee rekenen kenners dit jaar op een bedrag van 131 miljoen euro onder de streep, tegen een nettoresultaat van 150 miljoen euro in 2017. De halfjaarwinst ramen kenners in doorsnee op 60 miljoen euro.