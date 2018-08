Aandeelhouders Boskalis eens met benoeming

Gepubliceerd op | Views: 618

PAPENDRECHT (AFN) - Aandeelhouders van Boskalis zijn akkoord gegaan met de benoeming van Bart Heijermans tot lid van de raad van bestuur. Met ingang van 1 september wordt hij verantwoordelijk voor de offshore energiedivisie van de baggeraar en maritiem dienstverlener.

Heijermans was eerder topman van oliedienstverlener DeepOcean. Daarvoor was hij onder meer werkzaam bij Shell en Helix Energy Solutions. Boskalis had een buitengewonde aandeelhoudersvergadering (bava) opgezet voor zijn benoeming. Bij het bedrijf loopt de termijn van Heijermans tot de algemene aandeelhoudersvergadering in 2022.