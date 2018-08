Kat in het nauw. Er is alleen maar focus op productie aantallen vanuit de markt. Verkoopaantallen gaat het uiteindelijk om. En TESLA gaat de komende 3 jaar links en rechts ingehaald worden door Jaguar, BMW, Mercedes en Audi. Waarom in godsnaam een TESLA kopen als je bij dergelijke merken beter af bent (continuïteit, kwaliteit en gemak van inruil van je huidige wagen). En dat weet hij. Wet van de remmende voorsprong.