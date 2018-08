'Tesla-topman weer voorbarig met tweet'

Gepubliceerd op | Views: 806

NEW YORK (AFN/BLOOMBERG) - Telsa-topman Elon Musk zou wederom voorbarig zijn geweest met een opmerking op Twitter, nadat een eerdere tweet waarin hij suggereerde de maker van elektrische auto's van de beurs te willen halen voor de nodige ophef zorgde. Musk liet weten dat hij samenwerkt met de bank Goldman Sachs en investeringsmaatschappij Silver Lake Partners bij het plan. Onduidelijk is of er wel een mandaat is.

Goldman zou volgens bronnen nog niet formeel als adviseur zijn ingehuurd en ook met Silver Lake is naar verluidt nog niet officieel een overeenkomst getekend. Daarmee zou er nog geen officieel akkoord zijn.

Binnen de top van Tesla zou steeds meer ergernis de kop opsteken over de vlugge Twittervingers van Musk. Meerdere bestuurders zouden hem gesommeerd hebben te stoppen met het versturen van tweets.

Beurswaakhond SEC zou inmiddels een onderzoek zijn gestart naar de onorthodoxe mededelingen van dergelijk koersgevoelig nieuws via Twitter. Musk heeft zich mogelijk schuldig gemaakt aan fraude en koersmanipulatie.