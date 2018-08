'KBC verhoogt advies op Heijmans'

Gepubliceerd op | Views: 983 | Onderwerpen: advies

AMSTERDAM (AFN) - Bouwbedrijf Heijmans heeft in de eerste helft van dit jaar beter gepresenteerd dan waar rekening meer werd gehouden. Dat schrijven analisten van KBC Securities in een rapport over de onderneming. Volgens de kenners zet de bouwer stevige stappen op het eerder ingezette pad naar herstel. Dit is voor KBC reden het advies op Heijmans te verhogen. ING stelt dat Heijmans het goed heeft gedaan.

Onder meer qua omzet wist Heijmans de verwachtingen van KBC te overtreffen. De bank wijst erop dat de prestaties bij niet-woningen een geringe bijdrage leveren, maar dat er bij deze onderdelen geen sprake meer is van rode cijfers. Ook bleven negatieve verrassingen uit, onder meer bij Infra. Die divisie bezorgde Heijmans de voorgaande jaren de nodige hoofdbrekens.

Verder noemde KBC het bedrag dat nog aan opdrachten op de plank ligt sterk. De omzetgroei in de tweede jaarhelft zal naar verwachting minder sterk zijn dan in de eerste zes maanden van het jaar.

Schuldpositie

ING wijst er verder op dat, naast de beter dan verwachte omzet en bedrijfsresultaat, ook de schuldpositie van de bouwer iets positiever uitviel dan voorzien. Bij Infra was het gerapporteerde bedrijfsresultaat van 6 miljoen euro verder een opsteker, zeker gelet op de 5 miljoen euro die Heijmans opzij moest zetten voor het project Wilhelminasluis in Zaandam.

Al met al waren de cijfers van Heijmans reden voor KBC om het advies op Heijmans te verhogen van hold naar accumulate met een koersdoel van 12,25 euro. ING heeft een koopadvies op Heijmans met een koersdoel van 13,75 euro. Het aandeel Heijmans noteerde woensdag omstreeks 09.25 uur 4,8 procent hoger op 11,70 euro.