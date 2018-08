'Euronext betaalt spotprijs dankzij conflict'

Gepubliceerd op | Views: 846 | Onderwerpen: Euronext

AMSTERDAM (AFN) - Euronext heeft zijn belang in Fastmatch voor een prikkie kunnen uitbreiden dankzij een arbeidsconflict tussen Fastmatch en zijn inmiddels vertrokken topman en oprichter Dmitri Galinov. De aandeleninkoop die dinsdag wereldkundig werd gemaakt was te danken aan een eerder gemaakte afspraak over een eventueel ontslag van Galinov, zo weet het Financieele Dagblad.

De uitbater van onder meer de beurs in Amsterdam nam de stukken over voor iets meer dan duizend dollar terwijl het aandelenpakket op de beurs ruim 13 miljoen dollar waard zou zijn. Het belang van Euronext in Fastmatch groeide daardoor van iets minder dan 90 procent tot 97,3 procent.

Euronext nam in augustus 2017 een controlerend belang in FastMatch. Daarbij zou een afspraak zijn gemaakt dat Galinov zijn aandelenbelang in het bedrijf zou moeten overdoen aan Euronext voor een prijs van 0,001 dollar per aandeel, in het geval hij met gegronde redenen zou worden ontslagen. Volgens Galinov is er sprake van een complot tegen hem. Hij vecht zijn ontslag aan.