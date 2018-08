'Kleine openingswinst voor Damrak'

Gepubliceerd op | Views: 1.364

AMSTERDAM (AFN) - De Amsterdamse aandelenbeurs lijkt woensdag iets hoger te beginnen. Ook elders in Europa zullen de beurzen waarschijnlijk met kleine koersuitslagen openen. Beleggers houden de ontwikkelingen rond Turkije scherp in de gaten. Op het Damrak opende onder meer Heijmans de boeken en kreeg KPN een adviesverhoging.

Turkije heeft de tarieven op verschillende Amerikaanse producten opgevoerd als reactie op de importtarieven van de VS. Het betreft onder meer hogere importtarieven op auto's, alcohol en tabak. De Amerikaanse president Donald Trump keurde onlangs hogere importtarieven op aluminium en staal uit Turkije goed en dreigde met een verdere boycot.

Het aandeel KPN zal mogelijk bewegen op een advieswijziging. Macquarie werd positiever over het telecomconcern.

Heijmans

Heijmans zag de omzet in de eerste jaarhelft fors stijgen en sloot de periode af met een winst van 8 miljoen euro. Topman Ton Hillen sprak van een goede prestatie waarbij de positieve start van het jaar een ,,bestendigd vervolg" werd gegeven. Wel ervaart de bouwer steeds meer druk op de woningmarkt.

Kendrion kwam ook met een handelsbericht. De producent van elektromagnetische componenten wist de winst en de omzet in de eerste jaarhelft op te voeren. Wel greep het bedrijf verder in bij zijn onderdeel Passenger Cars.

Air France-KLM

Air France-KLM staat eveneens in de belangstelling. De komst van een nieuwe topman bij de luchtvaartcombinatie is mogelijk aanstaande. Volgens de Franse krant Libération wordt er waarschijnlijk donderdag al een knoop doorgehakt. De hoge post gaat naar verwachting naar de Canadees Ben Smith, schrijft de krant zonder bronvermelding.

Aan het overnamefront heeft het Canadese ministerie van Innovatie groen licht gegeven voor de overname van de in Amsterdam genoteerde digitaal beveiliger Gemalto door het Franse Thales. Daarmee hebben de bedrijven nu vier van de benodigde veertien goedkeuringen door toezichthouders binnen.

Esperite

Stamcelbedrijf Esperite maakt naar eigen zeggen goede voortgang in het afronden van zijn al verschillende keren uitgestelde jaarverslag over 2017. De ,,technische problemen'' die voor de vertraging zorgden zijn inmiddels opgelost.

De Europese beurzen sloten dinsdag gemengd. De AEX-index klom 0,1 procent tot 561,48 punten en de MidKap daalde 0,4 procent tot 786,47 punten. Frankfurt sloot vlak en de beursgraadmeters in Parijs en Londen leverden tot 0,4 procent in. De beurzen in New York gingen tot 0,7 procent vooruit.

De euro was 1,1324 dollar waard, tegen 1,1359 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,4 procent goedkoper op 67,19 dollar. Brentolie zakte 0,2 procent in prijs tot 72,30 dollar per vat.