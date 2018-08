Winst- en omzetgroei voor Kendrion

Gepubliceerd op | Views: 472

ZEIST (AFN) - De producent van elektromagnetische componenten Kendrion heeft de winst en de omzet in de eerste helft van het jaar weten op te voeren. Dat kwam woensdag naar voren uit het handelsbericht van de onderneming. Wel greep het bedrijf verder in bij zijn onderdeel Passenger Cars.

Kendrion zette een winst in de boeken van 15,8 miljoen euro. Dat was een jaar eerder nog 13,7 miljoen euro. De opbrengsten stegen met 2 procent tot 239,6 miljoen euro. Het bedrijfsresultaat (ebita) bedroeg 23,5 miljoen euro. Dat laatste resultaat is ,,bijna net zo hoog als over heel 2015, voordat we in mei 2016 onze strategie lanceerden'', merkt topman Joep van Beurden op.

Bij Passenger Cars Research & Development wordt de druk gevoeld van lagere verkopen van dieselvoertuigen. Dat zorgde ervoor dat de omzetgroei niet uitkwam zoals voorzien. Kendrion denk dat dit de rest van het jaar zal voortduren. Maatregelen bij de tak zorgen voor jaarlijkse kostenbesparingen van 4,2 miljoen euro en een eenmalige kostenpost van 5,9 miljoen in het eerste halfjaar.

Andere takken van Kendrion presteerden wel goed. Het bedrijf heeft onder meer vertrouwen in de groeiende projectenpijplijn en de onderzoek- en ontwikkelingsmogelijkheden. De onderneming rekent daarmee nu op een onderliggende ebitda-marge van meer dan 15 procent in 2023 met een 'return on investment' van minimaal 20 procent.