Esperite is een financieel en kennelijk technisch gebed zonder eind. Als ze al niet eens met goed fatsoen na 8 1/2 maand een jaar verslag kunnen afleveren. Organisatorisch lijkt er dus niets van te kloppen. Zijn de cijfers dan wel betrouwbaar vraag ik me dan af....





In mijn optiek een gat waar veel geld in verloren gaat.