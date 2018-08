quote: Hendrik34 schreef op 15 aug 2018 om 08:17:

Waarom is het een Amerikaanse AANVAL en een Turkse TEGENZET ?

Waarom is het een Amerikaanse AANVAL en een Turkse TEGENZET ?

Omdat de schrijver van het artikel gehersenspoeld is door het systeem en zelf niet beter weet dan dat Trump een ontzettend slecht type is.Denk maar eens na toen iederéén in feeststemming was nadat de Eurofielen de sancties tegen de Russen instelden.Vele boeren en tuinders bij ons zijn hierdoor ter ziele gegaan.Het beste is gewoon dat Turken zelf surseance van betaling aanvragen en zich failliet laten verklaren.Dit is in de geschiedenis namelijk al vaker gebeurd, gewoon hun munt afwaarderen en opnieuw beginnen.Er kraait geen haan na, elk volk krijgt wat het verdient.Net als de Grieken, zie eens hoeveel bakken met geld dit ons gekost heeft, en de bodem is nog steeds niet in zich, het is gewoonweg een bodemloze put.Een faillissement daar was ook het beste geweest.Trump first!