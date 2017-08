Transocean neemt Noors boorbedrijf Songa over

Gepubliceerd op | Views: 273

OSLO (AFN/BLOOMBERG) - De Amerikaanse exploitant van offshore-boorplatforms Transocean neemt de Noorse branchegenoot Songa Offshore over. Met de overname wordt Songa een marktwaarde toegekend van 1,2 miljard dollar. Inclusief schuld is met de transactie een bedrag van 3,4 miljard dollar gemoeid.

Door de overname breidt Transocean zijn vloot uit. Het gecombineerde bedrijf telt 51 offshore-boorplatforms, met een orderportefeuille van 14,3 miljard dollar. Het samengaan zal naar verwachting leiden tot jaarlijkse synergievoordelen van 40 miljoen dollar.

Songa is actief in het noorden van de Atlantische Oceaan en is de belangrijkste boordienstverlener aan het Noorse olieconcern Statoil.