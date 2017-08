Positief beeld op beurzen Azië

Gepubliceerd op | Views: 195 | Onderwerpen: Azië

TOKIO (AFN) - De aandelenbeurzen in het Verre Oosten waren dinsdag positief gestemd, in navolging van de koerswinsten op Wall Street. Beleggers durfden weer meer risico's te nemen nu de dreiging van een militair conflict tussen Noord-Korea en de Verenigde Staten is afgenomen.

Kim Jong-un gaf dinsdag aan dat hij de beslissing over een aanval op Guam uitstelt. Vorige week dreigde de Noord-Koreaanse leider nog met een mogelijke aanval op het Amerikaanse eiland in de Stille Oceaan.

In Tokio sloot de toonaangevende Nikkei 1,1 procent hoger op 19.753,31 punten. De stijging werd geleid door de Japanse financiële bedrijven, die afgelopen week juist zwaar onder druk stonden. Dai-ichi Life Holdings won 0,7 procent en T&D Holdings klom 0,3 procent. Ook de Japanse autofabrikanten waren in trek. Toyota steeg 1,5 procent en Nissan dikte 1,8 procent aan.

Toshiba

Het geplaagde Japanse technologieconcern Toshiba profiteerde van een adviesverhoging door Citi en won 4,5 procent. Fujifilm maakte een koerssprong van bijna 8 procent dankzij beter dan verwachte kwartaalcijfers van de maker van beeldapparatuur.

De Hang Seng-index in Hongkong boekte een tussentijdse winst van 0,3 procent en de beurs in Shanghai kreeg er 0,3 procent bij. De All Ordinaries in Sydney ging 0,4 procent hoger de dag uit en de Kospi in Zuid-Korea won 0,6 procent.