Investeringen drukken winst TKH

HAAKSBERGEN (AFN) - Technologiebedrijf TKH Group heeft in het tweede kwartaal een lagere aangepaste nettowinst behaald, op een hogere omzet. De onderneming had te maken met hogere investeringskosten in belangrijke groeimarkten. Verder gaf het bedrijf zoals verwacht een concrete winstprognose voor heel 2017.

In het tweede kwartaal boekte TKH een nettowinst, voor amortisatie en eenmalige baten en lasten, van 20,2 miljoen euro. Daarmee lag de winst bijna 6 procent lager dan een jaar eerder. TKH moest geld uittrekken voor ontwikkeling en positionering van nieuwe technologieën binnen de groeimarkten Marine & Offshore, Tunnel & Infra en Parking.

Het bedrijf denkt dat die hogere aanloopkosten in mindere mate ook in het derde kwartaal zullen doorlopen. Daarmee wordt wel de uitgangspositie voor winstgroei in 2018 verstevigd, denkt TKH.

Omzet

De omzet steeg met bijna 10 procent tot 365,5 miljoen euro. In alle segmenten zag TKH de omzet aantrekken. De autonome groei kwam uit op 7,4 procent. Het bedrijf gaf aan dat de marktvooruitzichten voor de tweede helft van dit jaar over het algemeen een positief beeld laten zien.

Volgens het bedrijf werd een hogere orderontvangst behaald binnen de bandenbouwindustrie, geholpen door verder herstel op de Chinese markt en verdere groei van marktaandeel binnen de top vijf van grootste bandenbouwers van de wereld.

TKH verwacht dit jaar een nettowinst, voor amortisatie en eenmalige baten en lasten en onvoorziene omstandigheden voorbehouden, te boeken van 92 miljoen tot 97 miljoen euro. In de eerste helft van dit jaar kwam dit resultaat uit op ruim 45 miljoen euro. In 2016 behaalde het bedrijf een aangepaste nettowinst van 94,4 miljoen euro.