Fed: tekenen van economisch herstel van corona in VS

quote: MartijnN1932 schreef op 15 juli 2020 21:21:

[...]



Volgens mij postte iemand anders al wat interessants in een ander draadje,



iets over dat de informatie van de ziekenhuizen over het aantal besmettingen en doden straks eerst naar de Trump administratie dient te gaan in plaats van direct naar het CDC.



dat zou betekenen dat Trump's aanval op fauci een nog groter politiek staartje krijgt..

Fauci said : Deaths are rising due to coronaTrump said : We should do lesser tests !Daar komt nog wel een botsing van ...