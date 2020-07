Warenhuisketen J.C. Penney schrapt 1000 kantoorbanen

Gepubliceerd op | Views: 234

PLANO (AFN/BLOOMBERG) - Warenhuisketen J.C. Penney schrapt in een aangekondigde reorganisatie zo'n duizend kantoorbanen, waarvan de meeste op het hoofdkantoor in Texas. Daarnaast sluit het Amerikaanse bedrijf 152 winkels. In reactie op het nieuws steeg het aandeel 12 procent op Wall Street.

De 118 jaar oude winkelketen vroeg in mei uitstel van betaling aan. De onderneming maakt al sinds 2011 geen winst meer en raakte door de coronacrisis verder in de problemen. J.C. Penney koos noodgedwongen voor een zogeheten Chapter 11-faillissementsprocedure. Zo konden de winkels toch openblijven terwijl aan een reddingsplan wordt gewerkt.

J.C. Penney had in februari nog zo'n 850 vestigingen en 90.000 medewerkers in de Verenigde Staten.