Oud-topman Wirecard ook verdacht van handel met voorkennis

FRANKFURT (AFN/DPA) - Voormalig topman Markus Braun van de Duitse betalingsverwerker Wirecard wordt door de Duitse beurstoezichthouder BaFin verdacht van handel met voorkennis. Hij zou voor miljoenen euro's aan aandelen Wirecard hebben verkocht, een dag voordat het bedrijf faillissement aanvroeg. De beschuldigingen van handel met voorkennis komen bovenop de verdenkingen van witwassen, boekhoudfraude, vervalsing en marktmanipulatie bij Wirecard.

Braun werd vorige maand gearresteerd op verdenking van fraude en marktmanipulatie. Hij is op borg vrij. Hij ontkent via zijn advocaat de beschuldigingen van handel met voorkennis. Braun was lange tijd de grootste aandeelhouder van Wirecard, maar hij heeft inmiddels het grootste deel van zijn aandelen verkocht. De aandelen Wirecard zijn scherp in waarde gedaald op de beurs door de miljardenfraude bij het bedrijf.