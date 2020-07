'Weinig bestuurders doen serieus salarisoffer in coronacrisis'

Gepubliceerd op | Views: 683

AMSTERDAM (AFN) - Zeventien bestuurders van beursgenoteerde bedrijven hebben de afgelopen maanden laten weten bereid te zijn een deel van hun salaris in te leveren om zo hun bedrijf door de coronacrisis te loodsen. Dat is een beperkt offer wanneer gekeken wordt naar de verliezen die aandeelhouders moeten slikken, vindt de Vereniging van Effectenbezitters (VEB). In totaal zijn er meer dan honderd beursfondsen op het Damrak.

De VEB noemt het een belangrijk signaal naar alle belanghebbenden, voornamelijk leveranciers, klanten en aandeelhouders, dat ook in de top offers gemaakt worden als gevolg van de crisis. Toch zijn de gemaakte offers "gering", omdat zowel de duur van de maatregel als de omvang van de korting op het salaris beperkt blijft, aldus de VEB.

Zo blijft de korting op het vaste jaarsalaris bij veel bestuurders, waaronder die van Wereldhave, Aalberts, Signify en Vastned, beperkt tot 5 procent of minder. Bij andere bedrijven, zoals BAM en Unibail-Rodamco-Westfield, is de duur van het offer verbonden aan de coronacrisis of wordt expliciet gesproken over een "tijdelijke maatregel" (Kendrion) waarbij onduidelijk is wat de exacte periode is waarvoor de salariskorting zal gelden.

Bij sommige bedrijven die jaarbonussen schrappen, blijft de langetermijnbonus in aandelen vooralsnog wel overeind. De langetermijnbonus kan een veelvoud bedragen van de jaarbonus. Onder andere Shell, Arcadis, Randstad en Fugro hebben wel afstand gedaan van de jaarbonus maar niet van de langetermijnbonus